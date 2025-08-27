Lafont cambia club e... Nazionale. Il portiere giocherà con la Costa d'Avorio
Alban Lafont ripartirà dalla... Nazionale ivoriana. L'ex portiere della Fiorentina in estate ha deciso di trasferirsi in Grecia per vestire la maglia del Panathinaikos, con l’obiettivo di ritrovare continuità e fiducia, ma presto potrebbe cambiare anche un'altra casacca, quella della sua Selezione.
Francese di nascita ma originario di Ouagadougou, in Burkina Faso, Lafont aveva già assaporato l’ambiente della nazionale maggiore francese nel 2022, quando venne convocato da Didier Deschamps per le sfide di Nations League contro Austria e Danimarca. In quell’occasione, però, non riuscì mai a debuttare con i Bleus. Adesso, a 26 anni, è arrivata la scelta definitiva: rappresenterà la Costa d’Avorio. Il commissario tecnico Emerse Faé lo ha inserito nella lista dei convocati per le prossime qualificazioni ai Mondiali 2026, che vedranno gli Elefanti affrontare Burundi (5 settembre) e Gabon (9 settembre). Lafont si giocherà il posto con Yahia Fofana, portiere dell’Angers, in una competizione interna che alzerà ulteriormente il livello del reparto.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati