L'Udinese pensa a riportare l'ex viola Zaniolo in A, ma serve la formula giusta

Nicolò Zaniolo, dopo la stagione a metà tra Atalanta e Fiorentina che poi non l'ha riscattato, è tornato al Galatasaray nei piani del quale però sembra non rientrare neanche in questa stagione. Già nelle scorse settimane il giocatore è entrato nel mirino dell'Udinese che vorrebbe compensare la partenza di Thauvin e cerca un colpo anche per riaccendere l'entusiasmo dell'ambiente.

Il Galatasaray però non è intenzionato a svendere il giocatore e l'Udinese, secondo il portale TuttoUdinese.it ed ecco che allora si studia la formula giusta. L'ostacolo maggiore per il club friulano è rappresentato dall'ingaggio dell'ex esterno-trequartista della Fiorentina e l'unica formula percorribile potrebbe essere un prestito secco o un prestito con diritto di riscatto, ma è necessario che la società di Istanbul aiuti a pagare il salario del 26enne.