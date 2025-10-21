Lorenzo Amoruso: "Gimenez recidivo sulle simulazioni. Fiorentina? Vedo facce stranite"

vedi letture

Lorenzo Amoruso, ex difensore passato anche da Firenze nel biennio 1995-97, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per commentare così il controverso episodio che ha deciso Milan-Fiorentina, ovvero la sbracciata di Fabiano Parisi su Santi Gimenez con conseguente rigore realizzato da Leao dopo on field Review di Marinelli chiamata dal Var: "Posso dire che Gimenez è scarso ma recidivo. Bisogna cominciare a prendere le contromisure perché è una situazione ridicola, il VAR ha tolto qualcosa agli arbitri. Bisogna iniziare a capire che va preso nella maniera giusta il Var. Il calcio è un gioco di contatto, e su alcune cose ci deve essere un margine.

L'altra sera come fa a venire giù Gimenez, che pesa molto di più di Parisi? Chi può salvarsi tra Tudor e Pioli? Sarebbe molto più facile dire Tudor. La Fiorentina è ultima, mesi fa si parlava di Champions a Firenze, è molto più in difficoltà Pioli. Faccio fatica a capire le motivazioni e dove l'allenatore possa incidere. Vedo facce stranite, che non capiscono cosa sta accadendo".