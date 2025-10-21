Trevisani: "La Fiorentina fa pietà, Pioli in confusione. E l'ambiente non aiuta"

Durante Fontana di Trevi, format di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Riccardo Trevisani ha commentato così il momento della Fiorentina: "Questa squadra fa pietà, sta facendo malissimo. Analizziamo le colpe di chi ha costruito la squadra, Daniele Pradè, certo. Ma la Fiorentina, questa Fiorentina, vale 3 punti in 7 partite? No. Quindi c'è un altro problema, che riguarda Stefano Pioli: un po' come Tudor, anche lui sta rimanendo aggrappato alle sue idee. Per esempio: per una squadra che fa fatica a fare un singolo tiro in porta, una punta sola non va bene. Mettici Piccoli o Dzeko con Kean, puoi fare anche due punte e Gudmundsson.

Se le cose non vanno bene, continuare a tirare dritto alla stessa maniera è sbagliato. Il Milan ha iniziato a giocare quando è entrato Gimenez, la Fiorentina non ha mai iniziato. Chiudo ripetendo che il problema della Fiorentina non sono i tifosi, ma l'ambiente e il clima ostile non aiuta. E questo clima c'era quando Vincenzo Italiano faceva tre finali e Palladino il record di punti. Ilicic ha detto le mie stesse parole sulla piazza di Firenze? Strano…".

