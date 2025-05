L'ex viola Alberto Aquilani in ballottaggio per la panchina del Bari

Ballottaggio a due per una piazza importante in serie B, che vede coinvolto l'ex viola Alberto Aquilani, in passato accostato anche alla prima squadra della Fiorentina dopo tanti anni alla guida della Primavera.

In serie B, in attesa della terza promossa, la stagione si è conclusa con un pugno di mosche per il Bari allenato da Moreno Longo che potrebbe lasciare dopo un solo anno anche perché finito nel mirino della critica da parte della piazza specialmente per un finale di stagione in cui non è riuscito a conquistare un posto nei play off che sembrava comunque alla portata dei pugliesi.

Per sostituirlo la dirigenza pensa a Vincenzo Vivarini, alla caccia di riscatto dopo l’esonero da parte del Frosinone, ma nelle ultime ore – come riporta Il Nuovo Quotidiano di Puglia - sono in crescita le quotazioni del più giovane Alberto Aquilani, rimasto fermo per una stagione dopo l’esperienza al Pisa nel 2023/24 quando chiuse al 13° posto in Serie B. Entrambi sarebbero già stati contattati dalla dirigenza biancorossa, ma solo dopo l’incontro con il presidente si capirà qualche direzione vorrà prendere il Bari in vista della prossima stagione.