L'ex viola Ganz riparte dall'Eccellenza: è il nuovo tecnico del Magenta

L'ex calciatore di Fiorentina e Milan tra le altre, Maurizio Ganz, reduce dalla panchina del Milan Femminile fino al 2023, torna in panchina ripartendo dall'Eccellenza. Ad annunciarlo come allenatore della prima squadra è infatti il Magenta, club dell'Eccellenza lombarda. "Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con l'AC Magenta. Daremo il massimo per costruire qualcosa di importante, insieme" sono le parole del neo allenatore.