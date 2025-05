Italiano-Bologna avanti insieme fino al 2027: sarà il tecnico più pagato di sempre

vedi letture

Vincenzo Italiano e il Bologna proseguiranno il loro cammino insieme fino al 30 giugno 2027. L'ufficialità è attesa in mattinata, ma la sostanza è che l'allenatore e il club hanno trovato un punto d'incontro, limando le iniziali indiscrezioni che parlavano di un prolungamento fino al 2028. Il contratto, si tratta di un accordo ex novo e non di un semplice prolungamento, prevede una serie di bonus crescenti che porteranno gli emolumenti del tecnico poco oltre i 3 milioni di euro. Si tratta di bonus legati alla valorizzazione dei giocatori, ma soprattutto a obiettivi sportivi come la vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa, il superamento dei turni in Europa League e il piazzamento in campionato.

Le parti hanno convenuto di non inserire l'opzione per un ulteriore anno (fino al 2028), rimandando eventualmente la discussione al futuro, fa sapere oggi La Gazzetta dello Sport. In ogni caso, il tecnico di Karlsruhe diventerà l'allenatore più pagato della storia del club.