Italiano incontra oggi il Bologna. Milan e anche Inter alla finestra

Vincenzo Italiano decide oggi il suo futuro almeno per quanto riguarda il Bologna. Come riporta Sky Sport, l'ex tecnico della Fiorentina fresco vincitore della Coppa Italia si ritroverà stamani con il club rossoblu per parlare del futuro in quello che potrebbe essere l'incontro decisivo dopo che già da giorni stanno discutendo.

In caso di mancato accordo potrebbero aprirsi nuovi scenari riguardanti Italiano, su cui è forte il pressing del Milan con il nuovo ds Tare che è già arrivato a presentargli un'offerta da 4 milioni di euro a stagione. Anche l’Inter intanto è alla finestra, ma sarebbe uno scenario in caso di un eventuale addio di Inzaghi. In ogni caso mi sa che se ne parlerebbe solamente dopo la finale di Champions League, e i nerazzurri non si sono ancora mossi.