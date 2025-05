Nuova vita da dirigente per l'ex viola Behrami: sarà il ds del Watford

Valon Behrami sarà il nuovo direttore sportivo del Watford in Inghilterra. L'ex centrocampista tra le altre anche della Fiorentina torna in pista e l'annuncio arriva direttamente dal sito dell'emittente televisiva svizzera RSI, dove Behrami è stato spesso ospite nel corso di questi anni. Per lui si tratta di un ritorno, dato che otto anni fa lasciò il club inglese per andare a giocare nell'Udinese. Dopo la retrocessione del 2022, il club di proprietà della famiglia Pozzo punta a risalire la china in Championship e vuole farlo con Behrami come nuovo direttore sportivo.