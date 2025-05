L'ex Fiorentina Vecino in scadenza con la Lazio e senza rinnovo: in A ci pensa il Como

Il futuro di Matías Vecino alla Lazio è sempre più incerto. In scadenza il prossimo 30 giugno, il centrocampista uruguaiano, ex giocatore della Fiorentina, non ha ancora avuto segnali dal club biancoceleste per un eventuale rinnovo almeno per un altro anno (ha 34 anni), complice forse il cambio di panchina. Così altri club si stanno affacciando e manifestando interesse per il centrocampista, dal ricco Como in serie A e Benfica e Betis Siviglia all'estero, tutti club che avrebbero già sondato il terreno per capire la sua disponibilità a trasferirsi a parametro zero.