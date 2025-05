Antonio Barreca: "Ribery fuoriclasse incredibile. Vlahovic aveva qualcosa in più degli altri"

L'ex terzino della Fiorentina, oggi al Sudtirol, Antonio Barreca ha rilasciato una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio in cui, tra i tanti temi toccati, ha parlato anche della sua esperienza in viola nella stagione 2020-2021. Queste le sue parole in particolare a due ex compagni di squadra ai tempi di Firenze, Ribery e Vlahovic: "Alla Fiorentina ho avuto l'onore di giocare con Ribery. Di persona è esattamente come lo vedi dalla tv: simpatico e carismatico, è un fuoriclasse incredibile. Giocare con lui è stato eccezionale, anche solo potersi allenare con Frank è stimolante. E' una persona molto disponibile, dava molti consigli a tutti senza problemi.

Non mi aspettavo che fosse così tanto tranquillo. Nello stesso anno ho giocato con Vlahovic: anche se era molto giovane già si vedeva che aveva qualcosa in più rispetto agli altri. Era ancora acerbo, ma non avevo dubbi che sarebbe diventato un grande attaccante".