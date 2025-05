Giovanni Galli: "Serve trasparenza per i 'clienti' altrimenti si va da poche parti"

Queste le parole dell'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, sulla situazione che si è creata in casa viola: "Se la società è convinta del proprio lavoro, lo deve essere nelle dichiarazioni e nei fatti... Serve programmazione, nei confronti dei propri clienti anche se il termine è brutto. Ma è veritiero perché in fondo i tifosi pagano per seguire la loro squadra.

Sono loro che permettono alla società di andare avanti, per cui se non c'è condivisione e trasparenza si va da poche parti. Io vedo una situazione di grande difficoltà, e la cosa non bella è che non sapremo neanche il motivo per cui Palladino si è dimesso, quando invece la gente meriterebbe di sapere".