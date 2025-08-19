Ufficiale L'ex attaccante viola Di Carmine riparte da Livorno: l'annuncio del club

L'ex attaccante viola Samuel Di Carmine ha firmato con il Livorno, neo promosso in serie C. Ecco l'annuncio del club toscano: "Samuel Di Carmine è un nuovo giocatore dell’Unione Sportiva Livorno 1915! Attaccante di grandissima esperienza, colleziona oltre 130 gol (tra cui 36 in Serie C, 80 in Serie B e 8 in Serie A) in più di 550 presenze in carriera.

Veste la maglia di numerose squadre tra cui Perugia, Hellas Verona e Juve Stabia. La scorsa stagione è stato impiegato a Trento dove ha realizzato 14 gol".