Social "Buon compleanno Franck e Martin": la Fiorentina celebra Ribery e Caceres

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Attraverso un post instagram, la Fiorentina festeggia sui social due suoi ex giocatori che oggi compiono gli anni: si tratta di Franck Ribery e Martin Caceres.

Entrambi nati il 7 aprile, il primo nel 1983, il secondo nel 1987, Ribery, che oggi compie 43 anni, ha giocato due stagioni in maglia viola, dall'estate del 2019 a quella del 2021, con 51 presenze e 5 reti; Caceres, 39 anni oggi, è ancora in attività (gioca nello Juventud) e ha giocato a Firenze nel medesimo periodo del francese, 2019-2021, con 61 presenze e 4 gol.