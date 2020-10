KALINIC, Sono pronto: voglio tornare come a Firenze

Nella sede della società, il club giallobù ha presentato Nikola Kalinic, attaccante arrivato a Verona nell'ultima giornata di mercato. Queste le sue principali dichiarazioni: "Ho scelto Verona - ha esordito - perché mi piace molto la squadra e l'idea di un gioco che vuole creare molte occasioni per fare gol. La telefonata di Juric mi ha convinto a fare questa scelta. Conosco il mister, avendoci giocato assieme in Nazionale quando ero più giovane e so bene, quindi, come lavora". Parlando delle sue condizioni fisiche ha commentato: "Sono un po' in ritardo di condizione, negli ultimi due mesi ho lavorato da solo ma sono convinto di riuscire presto a mettermi ha disposizione. So che mi aspetta un duro lavoro ma sono pronto. I suoi allenamenti non mi preoccupano. Ho già avuto le esperienze con Gattuso e Simeone e sono quindi preparato". In chiusura ha parlato delle sue aspettative: "Sono qui per giocare e dare sempre il massimo. Non faccio differenza tra allenamento e partita. Ho bisogno di sentire la fiducia intorno a me. Spero di tornare quello di Firenze".