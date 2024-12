JUV-FIO, Il grande ex Nico Gonzalez prepara lo sgarbo

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà che il più delle volte i numeri sono freddi dati che non trasmettono emozioni, ma prima di diventare un giocatore della Juventus Nico Gonzalez ha praticamente inciso il suo nome al 'Franchi'. Con 8.529 minuti, 125 presenze e 38 gol, i 19 assist infarciscono tre anni meravigliosi in viola, conditi anche da 11 timbri e 6 assistenze in Conference League. Di trofei non ne sono arrivati, nonostante l'anno clamoroso delle due finali di Coppa Italia e Conference, perse rispettivamente contro l'Inter e l'Olimpiacos nella dannata stagione 2023-24 con Vincenzo Italiano in panchina.

In estate, infatti, la Fiorentina - storicamente rivale - ha lasciato partire Nico dopo aver stipulato un accordo per il trasferimento in prestito con obbligo di riscatto, per un totale di 33 milioni di euro di cui 8 versati subito nelle casse della Fiorentina. Un jolly preziosissimo per la trequarti offensiva del neo allenatore Thiago Motta, ma a breve dovrà affrontare il suo passato. Infatti tra quarantotto ore Nico Gonzalez si ritroverà di fronte molte dei suoi ex compagni nella sfida ad alta tensione in programma all'Allianz Stadium (domenica, ore 18:00). Con un nuovo allenatore, Raffaele Palladino, tanti cambiamenti nella rosa dei gigliati ma anche un Nico diverso. Chissà se avrà il coraggio e la freddezza di purgare anche chi, tre anni fa, lo ha accolto a Firenze e lo ha fatto diventare il giocatore di oggi.