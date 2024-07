JOVETIC, Saluta l'Olympiacos: "Che impresa la Conference"

I tifosi viola lo hanno incrociato ad Atene, in una serata da spezza cuori per i fiorentini e non solo per averlo visto in maglia biancorossa. Adesso, Stevan Jovetic, ha salutato un'altra piazza che, al pari di quella di Firenze, rimarrà nel suo cuore. Parola dello stesso Jovetic che con un messaggio pubblicato sui social saluta l'Olympiacos dopo la vittoria della Conference League in finale proprio contro la sua Fiorentina: "Gli addii non sono mai facili ma sono molto più facili quando fai la storia prima di partire-È stato un viaggio fantastico! Voglio ringraziare tutti per questo successo! Il presidente Marinakis, Antonio Cordon, Jose Ignacio e Diego Martines, le persone che mi hanno portato all'Olympiacos.

I miei compagni di squadra, i miei leoni, solo che sappiamo dentro lo spogliatoio cosa abbiamo passato per vincere questo trofeo! Jose Luis Mendilibar e il suo staff, staff medico, nutrizionista, chef e kit man! Un ringraziamento speciale al nostro dodicesimo giocatore durante tutta la stagione, i nostri incredibili tifosi. Ho giocato in tanti stadi ma l'atmosfera che c'è qui è unica! ".