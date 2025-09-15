Jovetic: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il City alla Juve per non deludere i tifosi"
La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex giocatore della Fiorentina Stevan Jovetic per chiedergli del suo connazionale Adzic, che questo weekend ha deciso la sfida tra Juventus e Inter siglando la rete del decisivo 4-3. Queste le sue parole: "È un centrocampista da doppia cifra, ma per questa stagione sarebbe già un bel risultato chiudere a 5 o 6 reti. Vasilije deve seguire Tudor per crescere a livello tattico e difensivo. In Montenegro si pensa quasi soltanto ad attaccare, anche io faticai i primi mesi alla Fiorentina".
Si è pentito del "no" alla Juventus? "No. Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere i tifosi viola con i quali ho un rapporto speciale".
