Jovetic: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il City alla Juve per non deludere i tifosi"

Jovetic: "Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il City alla Juve per non deludere i tifosi"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
Oggi alle 10:39Ex viola
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex giocatore della Fiorentina Stevan Jovetic per chiedergli del suo connazionale Adzic, che questo weekend ha deciso la sfida tra Juventus e Inter siglando la rete del decisivo 4-3. Queste le sue parole: "È un centrocampista da doppia cifra, ma per questa stagione sarebbe già un bel risultato chiudere a 5 o 6 reti. Vasilije deve seguire Tudor per crescere a livello tattico e difensivo. In Montenegro si pensa quasi soltanto ad attaccare, anche io faticai i primi mesi alla Fiorentina".

Si è pentito del "no" alla Juventus? "No. Quando ho lasciato la Fiorentina ho preferito il Manchester City alla Juventus perché non volevo deludere i tifosi viola con i quali ho un rapporto speciale".