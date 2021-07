JOVETIC, A Firenze anni meravigliosi. In Serie A...

Stevan Jovetic ha affidato al sito dell'Hertha Berlino le prime parole dopo il suo trasferimento nella capitale tedesca: "La Bundesliga è l'unico grande campionato in Europa in cui non ho ancora giocato. Non vedo l'ora di iniziare questa nuova sfida con stadi meravigliosi e grandi tifosi e buone condizioni. I colleghi con cui ho parlato mi hanno detto che il calcio qui è più simile a quello de LaLiga. Le squadre corrono molto, ma vogliono giocare a calcio e segnare".

L'attaccante ripercorre le sue tappe, definendo "meravigliosi" gli anni vissuti a Firenze. E sulla Serie A, paragonata con gli altri tornei in cui ha giocato: "Il calcio è più tattico, l'importante è non prendere gol. In Spagna si pensa più a divertirsi e segnare. In Inghilterra e in Francia è un gioco un po' più fisico".