Italiano si presenta al Besiktas: "Io passionale come i tifosi: ma ora voglio esaltarli"

vedi letture

Nel giorno in cui è stato ufficialmente presentato come nuovo allenatore del Besiktas, l'ex tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa: "Ho detto ai nostri dirigenti che esiste un Italiano diverso in campo e un altro fuori. Sono certo di trovare un tifo appassionato ma anche io sono un allenatore appassionato e questa situazione si rifletterà nelle partite. Il mio stile di gioco si allinea con quello del Besiktas. Il nostro obiettivo è rendere i tifosi felici e accenderli di passione. Per questo, collaborando al meglio con la dirigenza, vogliamo portare qui i migliori giocatori".

Cifre faraoniche

Rircordiamo che il club turco ha proposto a Vincenzo Italiano un contratto biennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, oltre a 2.5 milioni per tutto il suo nutrito staff (ben 8 persone). E così è stata raggiunta rapidamente l'intesa. L'investimento economico importante racconta di quanto il Besiktas abbia voluto puntare forte su Italiano per rilanciare le proprie ambizioni.