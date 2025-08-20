Il Verona perde anche Nicolas Valentini: lesione al bicipite femorale

Si era fatto male lunedì sera, in occasione dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia sul campo dell'Audace Cerignola. Adesso, per Nicolas Valentini è arrivato il responso medico, comunicato dai canali ufficiali dell'Hellas Verona: " "Hellas Verona FC comunica che il calciatore Nicolas Valentini, durante il match giocato contro l'Audace Cerignola - 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 - ha subito una lesione di secondo grado del bicipite femorale sinistro.

I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico". Altra tegola quindi per l'Hellas. Dopo il brutto infortunio di Tomas Suslov, che dovrà restare ai box per 6-7 mesi a causa della lesione l legamento crociato, il tecnico degli scaligeri, Paolo Zanetti, dovrà fare a meno, per un tempo ancora non stimato, del difensore argentino di proprietà della Fiorentina e tornato nuovamente in prestito in gialloblù dopo i sei mesi passati a Verona da gennaio a giugno scorso.