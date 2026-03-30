FirenzeViola

Verso Bosnia-Italia, Gattuso conferma gli undici di Bergamo. Kean pronto

Verso Bosnia-Italia, Gattuso conferma gli undici di Bergamo. Kean prontoFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:00Primo Piano
di Ludovico Mauro

Moise Kean viaggia dritto verso la seconda gara da titolare di fila con la maglia dell'Italia. L'attaccante della Fiorentina, in gol giovedì sera a Bergamo nella gara contro l'Irlanda del Nord, è uno dei punti fermi del ct Gattuso e anche domani, nello spareggio decisivo contro la Bosnia ed Erzegovina, partirà dal primo minuto con gli azzurri. Il ballottaggio è invece sul suo partner d'attacco, con Pio Esposito che tallona Retegui dopo la prova incolore dell'ex atalantino nella sfida ai nordirlandesi, anche se proprio l'ultimo capocannoniere della Serie A resta favorito per partire dal primo minuto.

L'Italia, infatti, ha svolto stamani l'allenamento di rifinitura presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano - su richiesta della UEFA, viste le condizioni precario del campo di Zenica - e Gattuso, come nell'amichevole di ieri pomeriggio contro l'Empoli Primavera, ha contato su tutti i suoi giocatori. L'idea del ct e del suo staff è quella di confermare in blocco l'undici iniziale visto a Bergamo, dunque con Kean confermatissimo là davanti. A breve, comunque, la conferenza stampa dello stesso ct e del capitano Donnarumma schiarirà meglio le idee.