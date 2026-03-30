Dagli inviati Giorgia Cenni (Sky): "Kean titolare intoccabile anche per la voglia di essere al top ora"

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L'inviata di Sky a Coverciano, Giorgia Cenni, ha parlato ai media presenti all'allenamento dell'Italia tra cui FirenzeViola, prima della partenza per Zenica: "E' la seconda finale, dopo quella con l'Irlanda del Nord e mi piace l'atmosfera che si vive in allenamento che doveva essere a Zelica e non in Italia ma poi per le condizioni del campo hanno consigliato l'Italia l'allenamento qui e poi la partenza. Li ho visti sereni e concentrati, mi piace di Gattuso che è molto partecipe e sembra un giocatore e crea un bel clima. Ovviamente domani ci sarà un altro tipo di tensione, abbiamo studiato il campo che ci aspetta, è piccolo e rumoroso, a capienza ridotta. Sarà una partita tosta ma abbiamo giocatori che hanno l'esperienza per portarci a questo Mondiale. Sarà importante partire forte e magari segnare prima che venga un po' di ansia e dunque a livello mentale e sbloccarsi grazie ai nostri giocatori che hanno tanta voglia di andare al Mondiale".

In formazione, chi in attacco?

"Kean e Retegui dovrebbero partire sempre titolari ma per come è entrato Pio Esposito un pensierino può venire più a noi che a Gattuso che ha il suo undici e i due attaccanti ci hanno portato fin qui con i loro gol. Kean è intoccabile in questo momento anche per la voglia di essere al top per questo momento anche sapendo lo sforzo che ha fatto per la Nazionale. Poi troverà di fronte come avversario il suo ex compagno Dzeko. Esposito per la capacità di entrare in partita senza dover fare minuti può entrare in corsa magari quando la Bosnia, che è più stanca di noi per aver fatto i supplementari, sarà appunto stanca. L'esultanza di Kean che indica Pio Esposito la dice lunga sull'energia che mette il giovane nerazzurro quando entra in campo".