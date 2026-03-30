Report su Dodo: escluse lesioni, proseguirà con un programma personalizzato

Report su Dodo: escluse lesioni, proseguirà con un programma personalizzatoFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 16:50Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha pubblicato un report su Dodo che sabato si è improvvisamente fermato per un problema ai flessori, interrompendo l'allenamento a porte aperte. La cosa positiva è che non ci sono lesioni anche se resta a rischio per la gara di sabato a Verona, dovendo continuare ad allenarsi con un suo programma personalizzato per recuperare.

Ecco la nota viola: "ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Domilson Cordeiro Dos Santos Dodô è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali dopo essere uscito anzitempo dal campo durante la sessione di allenamento di sabato. Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato".