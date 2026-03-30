FirenzeViola Nazionali a singhiozzo e acciaccati da recuperare nella settimana (veramente) santa

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Domenica prossima sarà Pasqua e questa, come noto, è la settimana santa. Per la Fiorentina (come per tante squadre di serie A) sarà a maggior ragione una settimana di passione visti i rientri a singhiozzo dei nazionali e alcuni giocatori da recuperare in vista della gara del 4 aprile, proprio alla vigilia della Pasqua appunto, considerando anche che il giovedì successivo la squadra viola sarà impegnata a Londra.

Nazionali previsti tra giovedì e venerdì

La Fiorentina come noto ha 6 giocatori in Nazionale. Oltre Kean che guiderà l'Italia nella finale playoff, anche Ndour e Comuzzo sono impegnati domani nelle qualificazioni europee con l'Under 21, così come il difensore Kospo. Balbo e Pongracic gli altri due giocatori chiamati. Per tutti il rientro al Viola Park sarà per giovedì mentre il solo Pongracic, impegnato oltreoceano in un torneo con la Croazia, rientrerà solo venerdì, ossia alla vigilia della gara con il Verona. Vanoli avrà dunque poche ore a disposizione, in particolare con il difensore, per valutarne le condizioni fisiche dopo i due impegni ravvicinati.

Acciaccati da valutare

Tra i giocatori che tengono in ansia Vanoli c'è sicuramente Dodo che sabato si è fermato per un problema muscolare in occasione di uno sprint sulla fascia. Il brasiliano si è toccato nella zona dei flessori ma all'uscita aveva rassicurato. La speranza è che si sia fermato in tempo e dunque possa recuperare. Sulla destra infatti anche Nicolò Fortini va valutato. Il terzino è fermo per una lombalgia e la scorsa settimana si è allenato sempre a parte (anche sabato, nella seduta a porte aperte) per poter recuperare e la speranza è che lo abbia fatto. Stesso discorso per Mandragora che ha saltato la gara con l'Inter per un problema al polpaccio. Mandragora anche oggi è stato al Viola Park per fare le terapie così da tornare in gruppo il prima possiible. La bella notizia è invece il recupero e il reinserimento in gruppo di Solomon, apparso in forma anche sabato scorso davanti ai tifosi.

Cosa ha provato Vanoli sabato scorso

Detto di Solomon, Vanoli sabato in partitella a ranghi e campo ridotto ha provato una formazione d'emergenza senza nazionali e giocatori a parte. Davanti a De Gea, Ranieri ha giocato in coppia con Rugani, con Kouadio a destra e il giovane Trapani a sinistra anche se Gosens e Parisi non dovrebbero avere problemi e seguivano un loro lavoro a parte già programmato. A centrocampo davanti a Fagioli, Brescianini dovrebbe avere un posto sicuro visto anche che non può giocare la Conference (anche se quel giorno era a parte), la seconda mezzala dipenderà dalle condizioni di Mandragora e Ndour altrimenti toccherà a uno tra Fabbian e Fazzini che in partitella sabato erano invece i titolari. Harrison (in alternativa a Verona, Parisi) a destra e Solomon a sinistra completavano la linea a quattro, con Gudmundsson falso nueve visto che anche Piccoli sabato ha lavorato a parte. Prove che torneranno utili anche per la gara con il Crysta Palace.