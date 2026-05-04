Il Chelsea affonda col Nottingham. Milenkovic vince e 'aspetta' la finale di E. League

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Ancora un tonfo, il sesto consecutivo in campionato, per il Chelsea. Nonostante il cambio in panchina con l'allontanamento di Rosenior, i Blues continuano a perdere colpi in Premier League e adesso anche la zona europea è a rischio. A Stamford Bridge, nel pomeriggio, è stato infatti il Nottingham Forest a vincere per 3-1, continuando il discreto momento di forma dopo aver rischiato anche di retrocedere.

Ora invece, la squadra di Nikola Milenkovic si è ripresa e con la terza vittoria di fila ha messo quasi al sicuro la permanenza nella massima serie inglese. Per l'ex difensore viola quarantacinque minuti in campo, in vista dell'importante match di ritorno della semifinale di Europa League, dove i compagni del serbo sono chiamati a difendere l'1-0 sull'Aston Villa ottenuto all'andata.