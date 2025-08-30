Gudelevicius dalla Fiorentina al Siracusa, lo annuncia il presidente del club siciliano

Oggi alle 00:10Ex viola
di Redazione FV

Il presidente del Siracusa, Alessandro Ricci, che ieri ha fatto firmare in diretta tv il contratto all'ex viola Krastev, ha annunciato l'arrivo di un ormai altro ex giocatore della Fiorentina Primavera, Ernestas Gudelevicius a titolo definitivo.

"Abbiamo chiuso in giornata un'operazione in entrata per il centrocampo. Abbiamo preso a titolo definitivo dalla Fiorentina il centrocampista lituano classe 2005 Ernestas Gudelevicius. Per lui tre anni di contratto" ha rivelato Ricci a Sky Sport.