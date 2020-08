GUAGNI, Esordio con sconfitta nell'Atletico Madrid

Esordio con sconfitta nell'Atletico Madrid femminile per l'ex viola Alia Guagni. Scesa in campo da titolare con le rojiblancas, e rimasta sul rettangolo verde per tutto l'arco della gara, con anche di tanto di cartellino giallo rimediato a metà primo tempo, non è però riuscita ad evitare la sconfitta nei quarti di finale di Champions League nella sfida tutta spagnola contro il Barcellona.