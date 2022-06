GRAZIANI, Viola saranno più forti dello scorso anno

"Italiano è una garanzia, vuole sempre migliorarsi. La Fiorentina sarà più forte dell'anno scorso". A dirlo è Francesco Graziani, ex attaccante viola, che ha parlato anche di Rolando Mandragora, possibile nuovo acquisto gigliato: "Se vuole restare al Torino lo farò perché la volontà dei calciatori conta più di tutto. A me non dispiacerebbe, ma se non arriva ne prenderanno un altro".

Mandragora può essere una contropartita nell'affare Bremer?

"Non ci credo molto, non alla Juventus".

Che ne pensa di Jovic?

"Viene a Firenze per giocare e penso possa farlo con Cabral. Nel calcio bisogna adattare lo schieramento ai giocatori, ma si vince sempre con la qualità. Non credo Italiano sia un integralista".

Gli esterni dovranno dare qualcosa in più?

"Ikoné è arrivato a gennaio e quindi farà meglio. Per me miglioreranno, ma non scordiamoci che la Fiorentina è arrivata settima e non tredicesima. Chiaro, se arrivasse Berardi sarei contento, ma lasciamo lavorare la società".