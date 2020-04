GRAZIANI, Nainggolan sarebbe gran colpo. Tonali...

L'ex giocatore della Fiorentina, Francesco Graziani, è intervenuto per parlare della situazione attuale del calcio. Questo ciò che ha detto: "Sono ottimista sulla ripresa del campionato, da noi è più semplice rispetto ad altri paesi d'Europa e vediamo molta più luce in fondo al tunnel. Ci sono tanti morti, ma i decessi sono consistenti. Il protocollo della FIGC ha dei punti di grande positività, ma c'è ancora qualcosa che andrebbe rimesso a punto. Vedremo nei prossimi 20 giorni cosa accadrà, una speranza rimane. L'ok deve essere dato dal Comitato Tecnico Scientifico. Paolo Maldini in Federcalcio? Uomo di sport, ma un conto è fare il calciatore l'altro fare il manager. Dovrebbe fare un po' di gavetta, mi piacerebbe se diventasse vicepresidente della Federcalcio e dopo un po' di tempo quando ha imparato ricoprire tale incarico. Ci dovrebbe essere un organismo di attenzione che valuti attentamente il patrimonio delle società perché alcune sono in grande difficoltà finanziaria e non hanno ancora capito che l'obiettivo più importante è arrivare a fine stagione con il bilancio in equilibrio. Ci vorrebbe un organismo di tutela affinché questo sia il primo obiettivo per tutti. Sarri a Firenze? Mica ci viene. Se vanno avanti così potrei vincere lo scudetto. Ma poi chi potrebbe mettere in dubbio che Iachini sia l'allenatore del futuro? Ci sono alcune incognite per il mercato, ma questo è sicuro. Chiesa? La cessione di un calciatore se porta soldi e vengono reinvestiti bene potrebbe essere anche un vantaggio per quella società. Poi se uno è bravo è giusto che vada a godersi società blasonate. Il problema è che non c'è quella forza finanziaria dietro per presentare un'offerta congrua. Vlahovic? Per l'età, la poca esperienza, ci andrei cauto sulla sua valutazione, ma se rimane andrà fatto un investimento su di lui. Una squadra che ha certi obiettivi deve avere una rosa di valore. Cutrone? Ha un senso dare fiducia a lui, altrimenti prendere un giocatore con caratteristiche diverse. Bisogna valutarlo in modo approfondito. Iachini avrà capito se è un ragazzo che fa al caso suo o meno. L'unico da attenzionare è Cutrone. Due nomi per fare il salto di qualità? Nainggolan sarebbe un bel colpo, un ragionamento si può fare: è una prospettiva su cui lavorare perché è bravo. Tonali non è alla portata della Fiorentina, ma ci vogliono cifre che i viola non possono fare avendo Castrovilli come nuovo gioiello. Spero di sbagliarmi. Milik? Ora stiamo comunque andando verso una realtà diversa non so se lui, come tanti altri, può fare la voce grossa. Sarebbe ideale per la Fiorentina, ma toglierebbe anche spazio a Vlahovic e si rischia di creare un problema a meno che il serbo non venga messo sul mercato".