GONZALO, Torna a suonare per la Coppa Maradona

L'ex difensore viola Gonzalo Rodriguez è tornato a suonare per una sera, per un motivo molto valido: rendere omaggio a Maradona. Il giocatore si è infatti esibito in uno stadio con altri giocatori argentini e una band per la prima Coppa Maradona (vinta dal Boca, per la cronaca). "Non mi sembra vero di aver potuto unire doue mie passioni: suonare e rendere omaggio al migliore di tutti i tempi" ha scritto il difensore del San Lorenzo, ringraziando tutti per i messaggi ricevuti e l'organizzazione e la band per l'opportunità. Anche a Firenze Gonzalo aveva continuato a coltivare la passione per la musica, suonando con gli amici (in particolare due collaboratori viola) sia nelle feste viola sia esibendosi in un locale (il "Combo") e allo stadio Franchi per una partita di beneficenza.