Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere Fiorentino: "Ranieri e la fascia tolta dopo il flop di Losanna"

La Nazione: "Paratici dice sì alla Fiorentina: la firma slitta a dopo le feste"

Corriere dello Sport-Stadio: "Parisi, la rondine d'inverno"

La Gazzetta dello Sport: "Paratici in viola: avrà carta bianca. La Fiorentina spera nella rinascita"

Tuttosport: "Fiorentina, il regalo per il 2026 è Paratici"

la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli. Paratici e le strategie di mercato"