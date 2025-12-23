Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere Fiorentino: "Ranieri e la fascia tolta dopo il flop di Losanna"
La Nazione: "Paratici dice sì alla Fiorentina: la firma slitta a dopo le feste"
Corriere dello Sport-Stadio: "Parisi, la rondine d'inverno"
La Gazzetta dello Sport: "Paratici in viola: avrà carta bianca. La Fiorentina spera nella rinascita"
Tuttosport: "Fiorentina, il regalo per il 2026 è Paratici"
la Repubblica (Firenze): "Fiorentina, la rivoluzione di Vanoli. Paratici e le strategie di mercato"
