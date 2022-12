GERSON, Vice pres. Flamengo: "Suo ritorno? Difficile"

Gerson non ha fatto ritorno in Francia alla ripresa degli allenamenti fissata dal Marsiglia in attesa che il club francese trovi un accordo col Flamengo per farlo tornare in Brasile. Attualmente però la trattativa non sembra così semplice da impostare e il vice presidente dei brasiliani Marcos Braz oggi a Canal SRN ha dichiarato: "Gerson? La situazione è molto difficile. C'è la volontà del giocatore, del tecnico e del Flamengo,. Rispettiamo il Marsiglia, con cui abbiamo negoziato la cessione del giocatore. Con calma, vediamo se riusciremo a strutturare il nuovo accordo per riportarlo con noi"