L'ex difensore della Fiorentina, Alessandro Gamberini, è intervenuto per parlare di Nikola Milenkovic: "È un potenziale difensore di prima fascia, ha ampi margini di miglioramento, ha tutte le caratteristiche del difensore moderno. Un profilo così, per un progetto ambizioso e in divenire come quello della Fiorentina, cercherei di non farmelo scappare".