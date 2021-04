GAMBERINI, ACF-Juve gara aperta. Vlahovic da big

L'ex difensore della Fiorentina Alessandro Gamberini ha detto la sua in vista di Fiorentina-Juventus: "Sarà una gara apertissima. Secondo me la Fiorentina è in netta crescita. Vlahovic è un giocatore con grandissimo potenziale. Per la Juve invece ci sono grandi motivazioni: deve continuare a vincere per lottare per la Champions".

Su Vlahovic: "Io lo seguo da anni e ne ho sempre parlato bene. Sapevo che Juric, in tempi non sospetti, lo voleva al Verona. Ha tutto per poter far parte di una big. Non so se però può esserlo da protagonista: forse ancora una stagione di consolidamento potrebbe fargli bene".

Su Federico Chiesa: "Non mi stupisce. Lo seguivo ai tempi della Primavera della Fiorentina, quando aveva 17 anni. Credevo che avesse un potenziale eccezionale: è stato bravo a tirarlo fuori nel tempo".