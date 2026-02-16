Galli: "La Conference rompe solo le scatole, era meglio non averla"

L’ex viola, Giovanni Galli, ha parlato del momento attuale in casa Fiorentina: “La squadra è cresciuta, credo che Paratici abbia aiutato Vanoli con la formazione. Gli ha dato la sua opinione come fosse un collaboratore: ecco perché serviva un direttore sportivo di livello. Ha sistemato anche la panchina, che era agitata”.

Cosa pensa di Gudmundsson?

“Forse ora è un lusso che non ti puoi permettere dal primo minuto. Serve la concretezza di Solomon e Jack Harrison, poi quando entra Gud deve svoltare e dare tutto”.

Che dire sulla simulazione di Parisi?

“Certe cose non dovrebbero esserci, per me andrebbe messo a regolamento: 3 giornate e 50 mila euro di multa. Come per Bastoni”.

La Conference League è un intralcio?

“Adesso la gara di Conference rompe solo le scatole. Era meglio non averla. Ma in Europa non puoi permetterti di fare figuracce, sei la Fiorentina. Rompe ancora di più perché adesso è un obiettivo secondario rispetto alla salvezza".