Social Bove e la sua vittoria. Torna in campo e abbraccia commosso la famiglia: il video

Momento molto bello per Edoardo Bove, ieri sera dopo il rientro in campo. A distanza di 440 giorni da quel tremendo malore avuto al Franchi - quando era in prestito dalla Roma - nel match disputato dalla Fiorentina contro l'Inter l'1 dicembre 2024, ha fatto il suo ritorno in campo per disputare una partita ufficiale. Il centrocampista di 23 anni è entrato dalla panchina al minuto 86 con il Watford, club di Championship (Serie B inglese), segnando la sua prima apparizione da quando ha subito l'arresto cardiaco.

E a fine gara, c'è stata una segna molto significativa e toccante per l'ex viola. Bove infatti è stato ripreso nel momento in cui è corso in tribuna per abbracciare la sua famiglia. Visibilmente commosso dopo il suo ritorno al calcio agonistico, ha abbracciato forte i suoi cari prima di fare ritorno negli spogliatoi. Ecco il video che circola sui social: