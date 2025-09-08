Gaetano Fontana: "Il Napoli isoli i giocatori viola con più qualità tecnica"

vedi letture

Gaetano Fontana, ex Fiorentina e Napoli, ha parlato a "1 Football Club" del modo in cui i partenopei dovranno affrontare la squadra di Poli: "Si può pensare ad isolare i giocatori avversari con più qualità tecnica, per sfruttare i propri duelli e le qualità individuali. Al di là dello schieramento tattico avversario, queste sono valutazioni che un allenatore tiene in considerazione. Avere gente di qualità in mezzo al campo ti favorisce, perché quando vuoi dominare la partita e stare stabilmente nella metà campo avversaria devi avere giocatori che ti permettano di farlo.

Il Napoli quest’anno ne ha tanti, e il club ha lavorato molto bene sul mercato. Conte ha a disposizione una rosa più completa rispetto alla scorsa stagione, con la possibilità non solo di cambiare assetto tattico, ma anche di modificare la partita in corso".