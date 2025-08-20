Gaetano Castrovilli sempre più vicino al ritorno al Bari: i dettagli

Gaetano Castrovilli è a un passo dal ritorno al Bari. Lo riporta Tuttomercatoweb.com: il classe '97 ha trovato l'accordo con il club pugliese che lo aveva lanciato.

Contratto annuale, tra l'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina e il Bari, che da tempo stava sognando il grande ritorno. A convincere il giocatore a scendere di categoria è l’entusiasmo con cui la società lo ha trattato da quando sono iniziati i dialoghi, ma anche quello della piazza che aspetta a braccia aperte il "figliol prodigo". A Monza, nella seconda parte dell'ultima stagione, Castrovilli ha giocato 14 partite su 16, saltando una sola convocazione per un lieve problema fisico.