FREY, Serve appartenenza, riportate ACF dove merita

Sebastian Frey, ex portiere viola, ha pubblicato un bellissimo post sul proprio profilo Instagram d'incitamento alla Fiorentina: "La storia bella della Fiorentina non si deve fermare qui ... un passato pieno di campioni .... ma sui muri dipinti di viola vorrei vedere altri campioni insieme a noi ... campioni in campo e per il senso di appartenenza a una maglia, una città importante.... forza ragazzi riportate la Fiorentina dove merita !!!!".

Questo il post originale di Frey: