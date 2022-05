FREY, Niente alibi, siamo padroni del nostro destino

L’ex portiere viola, Sebastien Frey, ha pubblicato un tweet per caricare la Fiorentina prima della sfida contro la Sampdoria: “Nessun passo falso è concesso. Parola d'ordine: concentrazione. Veniamo da un'ottima stagione che ha portato in alto la Fiorentina, proprio lì, vicino ai riflettori internazionali. Contro la Sampdoria non esistono alibi, siamo padroni del nostro destino. FORZA VIOLA”.

Di seguito il post Twitter originale del francese: