FREY, La mia domenica con Ribery. Le Legends...

Sebastian Frey, l’ex portiere della Fiorentina, ha parlato di Fiorentina, a cominciare dal rapporto e dall’inserimento a Firenze del connazionale Franck Ribery: “Avevamo fissato per andare a cena insieme, però Franck alle 4 di pomeriggio mi ha detto che aveva fame, abbiamo improvvisato un…pranzo-cena da me…la pappa al pomodoro gli è piaciuta tantissimo. È il protagonista, ma non solo per qualità e professionalità ma anche per la sua umanità. Anche solo per questo, a prescindere dal livello giocatore, lascerà il segno a Firenze. Lui sa da dove viene, la fatica che ha fatto per diventare un campione. L’apparenza, la punta dell’iceberg, fa vedere solo il grande giocatore; io conosco tutto il resto, la forza che ha avuto per andare avanti anche dopo il suo incidente. Come ha detto anche lui, la sua cicatrice non la toglierà mai perché gli ha dato grande forza, lo ha spinto a sacrificarsi per diventare un campione. Di Firenze gli piace tutto, come a tutti i giocatori che arrivano qui del resto. A fine carriera tornerà in Germania ma tornerà di scuro anche a Firenze”

Frey ha parlato anche dell’ambiente che ha trovato a Firenze e allo stadio: “Ho ritrovato un clima piacevole, da Fiorentina. Un po’ si era perso negli ultimi anni, adesso è tornato l’entusiasmo, la nuova proprietà ha portato un progetto concreto e ridato un sogno ai tifosi. I segnali sono positivi, ora contano i risultati del campo. Mi auguro che la Fiorentina faccia un buon campionato quest’anno per impostare poi al meglio la prossima stagione nella quale potrà essere protagonista”.

Tra i temi toccati da Frey anche quello della Fiorentina Legends: “Ne sto parlando con la Fiorentina, a loro l’idea piace molto. Vogliono fare le cose in grande, è un progetto che dovrà coinvolgere anche le Glorie Viola. Cercheremo di mettere insieme un gruppo di oltre 300 giocatori per coinvolgere tutti quelli che hanno giocato nella Fiorentina. L’obiettivo è rappresentare la storia della Fiorentina nel mondo, i nomi ci sono, c’è la disponibilità di tanti ex viola. Il progetto piace a tutti, si tratta di svilupparlo bene. Credo che nel 2020 si potrebbe pensare di organizzare il primo progetto ufficiale delle Fiorentina Legends”.

Ultimo punto affrontato da Sebastian Frey quello sulla scuola calcio per i portieri: “Mi avevano proposto un progetto simile già quando giocavo a Firenze nel 2008, una scuola calcio riservata solo ai portieri a mio nome. Poi le strade si sono separate e avevo lasciato un po’ perdere. Adesso ho ripreso in mano il progetto, dei camp estivi di una settimana dedicati ai portieri con istruttori specializzati. Voglio fare poche tappe nel primo anno, punto alla qualità più che alla quantità, una delle tappe più importanti sarà a Firenze”.