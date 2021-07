FREY, Cena tra ex viola con Gilardino e Pazzini

Seba, Gila ed il Pazzo di nuovo insieme, ma non su un campo di calcio: il portierone ex viola Sebastien Frey ha postato poco fa una foto su Instagram insieme ai suoi ex compagni ai tempi della Fiorentina, ovvero Giampaolo Pazzini (attualmente opinionista televisivo) e Alberto Gilardino (adesso allenatore del Siena), due attaccanti che hanno lasciato bei ricordi a Firenze. Dai campi di gioco alla vita comune.Quando un’amicizia è vera, dura ovunque e per sempre. Questa la didascalia che accompagna il ritrovo di tre vecchi amici che con la maglia viola addosso hanno combattuto insieme tante battaglie. Ecco il post: