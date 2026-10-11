Fortini verso il forfait con l'Udinese: soffre di pubalgia, lo ha annunciato Abate

Nicolò Fortini è alle prese con la pubalgia e per questo rischia di saltare la sfida del Torino contro l’Udinese in programma domani sera. Come riporta Tuttosport, al momento il giocatore non è ancora tornato a lavorare con il resto della squadra e salvo un recupero dell'ultimo minuto, va verso il forfait. L’ex viola aveva risposto alla chiamata dell’Under 21 di Baldini giocando la prima sfida, quella contro l’Armenia, quando il ct lo aveva inserito nella ripresa.

Poi, prima della partita contro la Polonia, Fortini era rientrato a Torino per un problema fisico che gli avrebbe impedito di scendere in campo con gli azzurrini. Un infortunio che lo ha accompagnato anche nell'ultima settimana, quando il giocatore ha svolto sempre lavoro differenziato. Dal suo arrivo in granata Fortini era sempre sceso in campo ma rischia di saltare la prossima partita.