Kean out 10 giorni, botta e riposta tra Fabregas e il medico della Nazionale

Moise Kean diventa un caso diplomatico tra Como e Nazionale con un botta e risposta tra l'allenatore Fabregas e il medico della Nazionale Angelo De Carli. L'ex attaccante della Fiorentina ha preso una botta durante la gara con il Belgio e dopo aver riposato con la Turchia e giocato con la Francia altri 90 minuti ha saltato l'ultima partita per far ritorno al Como proprio per infortunio. Il giocatore però non ha recuperato nonostante il riposo e Fabregas in conferenza stampa si è lamentato della gestione del centravanti in Nazionale e una mancata comunicazione con i club.

Le parole di Cesc Fabregas

"Moise Kean avrà 7 o 10 giorni di stop, ha preso un colpo importante contro il Belgio", ha esordito Fabregas. Senza risparmiarsi appunto la polemica per la gestione dell'avviso dell'infortunio di Kean: "La comunicazione tra Federazione e club, come succede per tutti, si potrebbe fare meglio". Poi ha aggiunto: "Ha giocato 90 minuti con un infortunio. Dopo la risonanza magnetica di ieri, quando tornerà, tornerà".

La risposta del medico federale

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - Lo staff medico azzurro "tiene costantemente aggiornati" i colleghi del club: e' la precisazione che arriva dal medico della nazionale, dopo le parole del tecnico del Como, Cesc Fabregas, che nell'annunciare lo stop di Kean per l'infortunio in azzurro, ha chiesto 'maggior comunicazione' da parte delle nazionali. "Per monitorare le condizioni dei calciatori convocati - afferma Angelo De Carli - lo staff medico della Nazionale tiene costantemente aggiornati i medici dei Club, con i quali ha frequenti contatti prima, durante e dopo il ritiro. E così è stato fatto anche durante l'ultima finestra internazionale a cavallo tra il mese di settembre e quello di ottobre". (ANSA).