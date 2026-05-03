Folorunsho: "Sto bene qui a Cagliari. Continuo a sognare la Nazionale"
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L'ex calciatore della Fiorentina, Michael Folorunsho, ora in forza al Cagliari, ha parlato in conferenza stampa del suo futuro e dei suoi obiettivi: "Sono fiducioso che il mio procuratore agirà per il mio bene nelle sedi opportune, ma del mio futuro se ne discuterà successivamente. Cagliari è una città che mi ha accolto benissimo dal primo momento, sono contento della scelta che ho fatto. Sto bene qui, c’è feeling con i tifosi, con i compagni e con il mister. La Nazionale è il sogno di tutti. Rimane quel pallino, ma per arrivarci devo ancora dare di più rispetto a quello che sto dando".
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