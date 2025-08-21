Flachi sulla Fiorentina: "Sarà la sorpresa di questa Serie A. Kean il migliore"

vedi letture

L'ex fantasista viola e blucerchiato Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di tuttocagliari.net in vista della sfida tra Cagliari e Fiorentina in programma domenica alla Unipol Domus.

A che tipo di partita assisteremo domenica tra Cagliari e Fiorentina?

"Premetto che è sempre difficile affrontare i rossoblu in casa ma la Fiorentina ha le qualità per fare un'ottima partita. I viola arriveranno a Cagliari dopo aver affrontato una gara di Conference League solo due giorni prima ma hanno a disposizione una rosa capace di affrontare più di una competizione. Le prime partite della stagione però sono imprevedibili perché generalmente non hai ancora raggiunto la miglior forma fisica e ancora non hai assimilato i meccanismi del nuovo allenatore. Immagino una gara appassionante ma non dai ritmi elevatissimi".

Come vede la nuova Fiorentina di mister Pioli? Il desiderato ritorno in Champions League?

"Credo che la Fiorentina sarà la rivelazione del campionato. I viola hanno il miglior attaccante in Italia ovvero Moise Kean. Assieme a lui nel reparto offensivo troviamo Albert Gudmundsson che un giocatore che se è in forma può essere letale nell'uno contro uno e la personalità, il carisma e l'esperienza di Edin Dzeko. I viola, poi, potranno contare nuovamente su uno dei migliori portieri del campionato - David De Gea - e su un centrocampo di grande qualità. Dobbiamo considerare che tutte le 'big' del campionato hanno cambiato allenatore quindi avranno bisogno di tempo per trovare i giusti equilibri. Anche i toscani hanno cambiato tecnico, è vero, ma Pioli è un grande allenatore e una garanzia assoluta per i tifosi viola che lo conoscono benissimo”.