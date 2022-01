FERRONI, Vlahovic? Gli "Antognoni" non esistono più

Armando Ferroni, ex difensore della Fiorentina, si è così espresso a TMW sull'andamento della squadra di Vincenzo Italiano in campionato: "Vedo la Fiorentina alla grande. La sto seguendo: ci sono tutte le possibilità per crescere ancora, Italiano è uno degli allenatori migliori e spero che la squadra entri in Europa; peccato per la questione Vlahovic ma fa parte del business calcistico. Se sono bravi a venderlo e prenderci soldi da reinvestire sarebbe un'ottima operazione. In ogni caso la base della Fiorentina è di livello e con un tecnico molto forte".

Chi le è piaciuto tra i viola?

"Tra gli altri dico Duncan. Lo conoscevo dai tempi del Sassuolo e l'ho sempre stimato. Vedendolo in panchina a Firenze mi chiedevo il motivo. Ma con Italiano è tornato importante e sta facendo un bel campionato. La squadra è forte e ora vedremo anche Ikonè, un bell'investimento".

Può essere una Fiorentina sempre più forte...

"Sì, dopo tanto tempo può davvero essere così. Tornando a Vlahovic, a 60 milioni lo devi vendere. Se posso tenerlo ora, lo tengo, ma se devo perderlo a zero allora fai la fine di Donnarumma. Il discorso è anche questo: ci voglio andare quest'anno in Europa oppure mi muovo già per il prossimo anno? E' un caso molto complicato, ma perdere il giocatore a zero è dura. Ormai ai calciatori importanti o gli dai 10-12 milioni o sennò vanno via. Le bandiere alla Antognoni non esistono più. Giancarlo ha rappresentato la città e avrebbe giocato gratis".