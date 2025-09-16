Ferrarini riparte dalla Serie C. L'ex prodotto della Fiorentina firma col Rimini
Gabriele Ferrarini riparte dal Rimini. La società emiliana ha infatti comunicato l'innesto ufficiale dell'esterno destro, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina dalla quale si era svincolato. Ecco l'annuncio del club di Serie C:
"Il Rimini F.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Gabriele Ferrarini.
Terzino destro classe 2000, nato a La Spezia, Ferrarini è cresciuto calcisticamente nella Fiorentina, completando l’intero percorso giovanile fino alla Prima Squadra.
Dopo l’esordio tra i professionisti in Serie C con la Pistoiese, Gabriele ha trovato spazio e continuità in Serie B, dove ha vestito le maglie - tra le altre - di Venezia, Perugia e Feralpisalò, consolidando negli anni la propria esperienza nella serie cadetta.
Sul fronte internazionale, Ferrarini ha rappresentato anche l’Italia in tutte le selezioni giovanili dall’U18 all’U20, e il 3 settembre 2021 ha fatto il suo esordio con la Nazionale Under-21 nella gara di qualificazione per gli Europei contro il Lussemburgo.
Calciatore moderno, capace di abbinare fase difensiva e proiezione offensiva, Ferrarini rappresenta un innesto di esperienza e di qualità che andrà a rinforzare il reparto difensivo biancorosso".
