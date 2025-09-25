Felipe Melo pazzo del Boca: "Che colpo Paredes. Merentiel e Battaglia top"

Felipe Melo, calciatore brasiliano, noto tifoso del Boca Juniors nonché ex centrocampista di Fiorentina, Juventus e Inter - tra le altre -, ha parlato del momento della squadra senza trattenersi a proposito dell'impatto di Paredes: "È un campione del mondo, abituato a giocare in grandi squadre, è stato un grandissimo acquisto per il Boca Juniors", ha dichiarato a TyC Sports. E ha proseguito con elogi per altri giocatori: "Hanno grandi calciatori: Merentiel, che ha giocato nel Palmeiras, Battaglia, un grandissimo giocatore che è stato all’Atlético Mineiro. Credo che il Boca crescerà ancora molto", ha concluso Felipe Melo.